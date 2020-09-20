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20.09.2020  12:26   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 20 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончались пять человек.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 396 новых случаев заражения коронавирусом.

315 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 20 сентября составляет 14882 человек.

Из них:

– 306 летальных случаев (за последние сутки скончались пять человек);

– 10114 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 248 человек);

– 4462 человека выздоровели (за сутки – 143 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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