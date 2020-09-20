20.09.2020 12:26

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 20 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончались пять человек.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 396 новых случаев заражения коронавирусом.



315 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 20 сентября составляет 14882 человек.



Из них:



– 306 летальных случаев (за последние сутки скончались пять человек);



– 10114 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 248 человек);



– 4462 человека выздоровели (за сутки – 143 человека).