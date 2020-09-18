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18.09.2020  18:56   

Радиационная обстановка: оперативная информация (ХОЛЦ)

Эксперты провели замеры фона.


//labcenter.kh.ua

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МОЗ Украины», по состоянию на 18.09.2020 уровне внешнего гамма – излучения составляют 0,11– 0,18 мкЗв/ч, что не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области ( 0,3 мкЗв/ч ).

Источник:   Областной лабцентр
 Тэги:  радиация, проверка, харьков, фон
 
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