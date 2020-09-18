Радиационная обстановка: оперативная информация (ХОЛЦ)

Эксперты провели замеры фона.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МОЗ Украины», по состоянию на 18.09.2020 уровне внешнего гамма – излучения составляют 0,11– 0,18 мкЗв/ч, что не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области ( 0,3 мкЗв/ч ).
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
В выходные нас ждут холодные ночи, относительно теплые дни и солнышко. В субботу еще задержится сильный ветер.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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