Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 18 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончались четыре человека.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 364 новых случаев заражения коронавирусом.
277 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 18 сентября составляет 14277 человек.
Из них:
– 297 летальных случаев (за последние сутки скончались четыре человека);
– 9664 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 285 человек);
– 4316 человек выздоровели (за сутки – 75 человек).
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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