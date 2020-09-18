18.09.2020 10:17

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 18 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончались четыре человека.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 364 новых случаев заражения коронавирусом.



277 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 18 сентября составляет 14277 человек.



Из них:



– 297 летальных случаев (за последние сутки скончались четыре человека);



– 9664 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 285 человек);



– 4316 человек выздоровели (за сутки – 75 человек).