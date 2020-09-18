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18.09.2020  10:17   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 18 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончались четыре человека.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 364 новых случаев заражения коронавирусом.

277 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 18 сентября составляет 14277 человек.

Из них:

– 297 летальных случаев (за последние сутки скончались четыре человека);

– 9664 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 285 человек);

– 4316 человек выздоровели (за сутки – 75 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, статистика, больница, заболели
 
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