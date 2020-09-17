17.09.2020 12:02

В Харькове - 347 новых случаев заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 17 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 10 914 случаев заболевания коронавирусом.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 13 913 случаев заболевания COVID-19, 9 379 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 241 пациент выздоровел, 293 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 сентября в Украине зафиксировано 3 584 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 166 244 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 3 400 человек умерли, 73 913 - выздоровели.