Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 17 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончались пять человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 390 новых случаев заражения коронавирусом.
347 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 17 сентября составляет 13913 человек.
Из них:
– 293 летальных случая (за последние сутки скончались пять человек);
– 9379 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 335 человек);
– 4241 человек выздоровели (за сутки – 50 человек).
Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
влажность:
давление:
ветер: