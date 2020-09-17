17.09.2020 10:20

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 17 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончались пять человек.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 390 новых случаев заражения коронавирусом.



347 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 17 сентября составляет 13913 человек.



Из них:



– 293 летальных случая (за последние сутки скончались пять человек);



– 9379 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 335 человек);



– 4241 человек выздоровели (за сутки – 50 человек).