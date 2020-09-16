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16.09.2020  13:50   

Харьков изменил условия госпитализации пациентов с СOVID-19 (Суспільне)

Опорные больницы Харькова и области будут поочередно принимать больных с коронавирусом.


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Изменение маршрутизации пациентов с COVID утвердили из-за роста количества госпитализаций, сообщил Суспільному заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

По его словам, количество госпитализаций сейчас равна 30-40 человек в сутки. Иногда среднесуточный показатель достигает 43. В приказ на национальном уровне внесли изменения, добавив городские больницы №18 и №25.

«18 - в процессе, 25 уже есть. Там немалый коечный фонд, поэтому сейчас принято решение, поскольку областная инфекционная имеет большую нагрузку, сделать больший график приема больных, которые идут на госпитализацию. Таким образом в разрезе нескольких дней будут принимать больницы города и несколько дней будет принимать областная инфекционная больница. Это позволит поочередно нагружать то или иное приемное отделение и лечебные учреждения», - говорит Пастух.

Так, 16 сентября пациентов с подозрением и подтвержденніми результатами на COVID везут в больницу №25. У пациентогв с подозрением берут образец и отвозят в областную больницу для проведения исследования.

«Учитывая то, что в 25 больнице свободные палаты, это позволит у людей, у которых еще не подтвержден диагноз, расселять по разным палатам и избегать инфицирования одного от другого пациента», - пояснил Тарас Пастух.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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