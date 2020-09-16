Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 16 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончались семь человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 362 новых случая заражения коронавирусом.
245 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 16 сентября составляет 13523 человек.
Из них:
– 288 летальных случаев (за последние сутки скончались семь человек);
– 9044 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 307 человек);
– 4191 человек выздоровели (за сутки – 48 человек).
Сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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