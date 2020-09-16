16.09.2020 10:14

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 16 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончались семь человек.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 362 новых случая заражения коронавирусом.



245 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 16 сентября составляет 13523 человек.



Из них:



– 288 летальных случаев (за последние сутки скончались семь человек);



– 9044 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 307 человек);



– 4191 человек выздоровели (за сутки – 48 человек).