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16.09.2020  10:14   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 16 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончались семь человек.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 362 новых случая заражения коронавирусом.

245 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 16 сентября составляет 13523 человек.

Из них:

– 288 летальных случаев (за последние сутки скончались семь человек);

– 9044 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 307 человек);

– 4191 человек выздоровели (за сутки – 48 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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