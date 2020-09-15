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15.09.2020  12:57   

У Геннадія Кернеса підтверджено COVID-19. Мер у свідомості

Харківський міський голова Геннадій Кернес перебуває на лікуванні у Міській клінічній багатопрофільній лікарні № 17 з діагнозом COVID-19.


// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 15 вересня, повідомив журналістам директор Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сідоренко.

За його словами, Геннадій Кернес підтверджує, що у нього виявлений коронавірус, який викликав двостороннє запалення легенів. Харківський міський голова знаходиться у свідомості, а не в комі, і у нього немає набряку мозку.

Юрій Сідоренко повідомив, що стан Геннадія Кернеса оцінюється як у ковідних хворих - стабільно важкий. При цьому міський голова не під’єднаний до апарату штучної вентиляції легенів, і питання про його лікування за кордоном не розглядається. Міського голову лікують харківські фахівці.

Директор департаменту зазначив, що вчора особисто спілкувався з міським головою, і мер попросив його спростувати недостовірну інформацію, що поширилася у мережі.

«Ввечері після  фейка, який був поширений одним з телеграм-каналів, який пов’язують з політичними противниками Кернеса, я був викликаний у 17-ту лікарню, де він перебуває, і спілкувався з Геннадієм Адольфовичем, який дуже багато і голосно сміявся з того, що було розповсюджено в Інтернеті. Він попросив мене особисто зустрітися з вами, щоб спростувати всі ці фейки. Він все читає, бачить, все це  викликає у нього саркастичну посмішку», - сказав директор департаменту.

Він повідомив, що люди, які контактували з міським головою, проходять тестування. Обов’язки Геннадія Кернеса зараз виконує секретар Харківської міської ради Олександр Новак.

Зазначимо, що під час пандемії COVID-19 Харківська міська рада працює з 8:00 до 17:00. В органі виконавчої влади дотримуються всіх санітарних норм. Вхід до будівлі без масок - заборонений, в кожному кабінеті є дезінфектори.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, коронавирус, харьков
 
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