15.09.2020 12:57

У Геннадія Кернеса підтверджено COVID-19. Мер у свідомості

Харківський міський голова Геннадій Кернес перебуває на лікуванні у Міській клінічній багатопрофільній лікарні № 17 з діагнозом COVID-19.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 15 вересня, повідомив журналістам директор Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сідоренко.



За його словами, Геннадій Кернес підтверджує, що у нього виявлений коронавірус, який викликав двостороннє запалення легенів. Харківський міський голова знаходиться у свідомості, а не в комі, і у нього немає набряку мозку.



Юрій Сідоренко повідомив, що стан Геннадія Кернеса оцінюється як у ковідних хворих - стабільно важкий. При цьому міський голова не під’єднаний до апарату штучної вентиляції легенів, і питання про його лікування за кордоном не розглядається. Міського голову лікують харківські фахівці.



Директор департаменту зазначив, що вчора особисто спілкувався з міським головою, і мер попросив його спростувати недостовірну інформацію, що поширилася у мережі.



«Ввечері після фейка, який був поширений одним з телеграм-каналів, який пов’язують з політичними противниками Кернеса, я був викликаний у 17-ту лікарню, де він перебуває, і спілкувався з Геннадієм Адольфовичем, який дуже багато і голосно сміявся з того, що було розповсюджено в Інтернеті. Він попросив мене особисто зустрітися з вами, щоб спростувати всі ці фейки. Він все читає, бачить, все це викликає у нього саркастичну посмішку», - сказав директор департаменту.



Він повідомив, що люди, які контактували з міським головою, проходять тестування. Обов’язки Геннадія Кернеса зараз виконує секретар Харківської міської ради Олександр Новак.



Зазначимо, що під час пандемії COVID-19 Харківська міська рада працює з 8:00 до 17:00. В органі виконавчої влади дотримуються всіх санітарних норм. Вхід до будівлі без масок - заборонений, в кожному кабінеті є дезінфектори.