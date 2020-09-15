У Харкові - 256 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 15 вересня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 10 322 випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього у Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 13 161 випадок захворювання на COVID-19, 8 737 осіб перебувають під медичним наглядом, 4 143 пацієнти одужали, 281 - померла.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 15 вересня в Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 159 702 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, 3 264 особи померли, 70 810 - одужали.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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