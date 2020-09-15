Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 15 сентября

За последние сутки от COVID-19 скончались пять человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 307 новых случаев заражения коронавирусом.
256 из них – жители Харькова. 13 человек заболели в Купянском, по 10 - Богодуховском и Змиевском, 5 - Харьковском, 4 - Краснокутском, 2 - Боровском, по 1 - в Дергачевском, Красноградском и Кегичевском районах, сообщили в ХОГА.
Общее количество заболевших на 15 сентября составляет 13161 человек.
Из них:
– 281 летальный случай (за последние сутки скончались пять человек);
– 8737 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 213 человек);
– 4143 человека выздоровели (за сутки – 89 человек).
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
влажность:
давление:
ветер: