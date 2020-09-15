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15.09.2020  10:17   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 15 сентября

За последние сутки от COVID-19 скончались пять человек.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 307 новых случаев заражения коронавирусом.

256 из них – жители Харькова. 13 человек заболели в Купянском, по 10 - Богодуховском и Змиевском, 5 - Харьковском, 4 - Краснокутском, 2 - Боровском, по 1 - в Дергачевском, Красноградском и Кегичевском районах, сообщили в ХОГА.

Общее количество заболевших на 15 сентября составляет 13161 человек.

Из них:

– 281 летальный случай (за последние сутки скончались пять человек);

– 8737 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 213 человек);

– 4143 человека выздоровели (за сутки – 89 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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