В лесах под Харьковом животных угостили приманками от бешенства

С 11 по 13 сентября на территории Харьковской области проведена кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.
Распределение приманок с вакциной проводилось путем разбрасывания с самолетов над лесными и полевыми угодьями Богодуховского, Валковского, Зачепиловского, Змиевского, Золочевского, Кегичевского, Коломакского, Красноградского, Краснокутского, Нововодолажского, Первомайского, Сахновщинского районов, частично на территории Балаклейского, Дергачевского, Лозовского, Чугуевского и Харьковского районов.
Всего разложено 290230 доз приманок на площади 11609,2 км. кв. угодий.
Наземное распределение приманок на необработанной территории области планируется провести в конце сентября - начале октября 2020 года.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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