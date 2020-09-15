15.09.2020 09:01

В лесах под Харьковом животных угостили приманками от бешенства

С 11 по 13 сентября на территории Харьковской области проведена кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.



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Распределение приманок с вакциной проводилось путем разбрасывания с самолетов над лесными и полевыми угодьями Богодуховского, Валковского, Зачепиловского, Змиевского, Золочевского, Кегичевского, Коломакского, Красноградского, Краснокутского, Нововодолажского, Первомайского, Сахновщинского районов, частично на территории Балаклейского, Дергачевского, Лозовского, Чугуевского и Харьковского районов.

Всего разложено 290230 доз приманок на площади 11609,2 км. кв. угодий.

Наземное распределение приманок на необработанной территории области планируется провести в конце сентября - начале октября 2020 года.