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14.09.2020  13:07   

Дорожные рабочие, пострадавшие в ДТП на мосту, будут лечиться амбулаторно

В неотложку с места ДТП доставили двух человек.


// Telegram

Врачи закончили обследование пострадавших.

Как сообщил заместитель главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи Андрей Соцкий, у мужчин ушибы мягких тканей, ссадины, у одного рана на ноге.

Рабочим оказали необходимую помощь, дальше они будут лечиться амбулаторно.

Напомним, 14 сентября около 10:10 на мосту на проспекте Льва Ландау 33-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz Vito» совершил наезд на рабочих. В результате происшествия телесные повреждения получили 39 и 56-летние мужчины.

Тэги:  дтп, харьков
 
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