Дорожные рабочие, пострадавшие в ДТП на мосту, будут лечиться амбулаторно

В неотложку с места ДТП доставили двух человек.
Врачи закончили обследование пострадавших.
Как сообщил заместитель главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи Андрей Соцкий, у мужчин ушибы мягких тканей, ссадины, у одного рана на ноге.
Рабочим оказали необходимую помощь, дальше они будут лечиться амбулаторно.
Напомним, 14 сентября около 10:10 на мосту на проспекте Льва Ландау 33-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz Vito» совершил наезд на рабочих. В результате происшествия телесные повреждения получили 39 и 56-летние мужчины.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
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