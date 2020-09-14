У Харкові - 206 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 14 вересня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 10 066 випадків захворювання на коронавірус.
Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 12 854 випадки захворювання на COVID-19, з них 8 524 людини перебувають під медичним наглядом, 4 054 пацієнти одужали, 276 - померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 11 вересня в Україні зафіксовано 2 462 нових випадки коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 211 осіб померли, 69 543 - одужали.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
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