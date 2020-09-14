14.09.2020 12:43

У Харкові - 206 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 14 вересня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 10 066 випадків захворювання на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 12 854 випадки захворювання на COVID-19, з них 8 524 людини перебувають під медичним наглядом, 4 054 пацієнти одужали, 276 - померли.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 11 вересня в Україні зафіксовано 2 462 нових випадки коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 211 осіб померли, 69 543 - одужали.