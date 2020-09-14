Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 14 сентября

За последние сутки от COVID-19 скончались шесть человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 266 новых случаев заражения коронавирусом.
206 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 14 сентября составляет 12854 человек.
Из них:
– 276 летальных случев (за последние сутки скончались шесть человек);
– 8524 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 208 человек);
– 4054 человека выздоровели (за сутки – 52 человека).
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
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