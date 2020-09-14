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14.09.2020  10:05   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 14 сентября

За последние сутки от COVID-19 скончались шесть человек.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 266 новых случаев заражения коронавирусом.

206 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 14 сентября составляет 12854 человек.

Из них:

– 276 летальных случев (за последние сутки скончались шесть человек);

– 8524 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 208 человек);

– 4054 человека выздоровели (за сутки – 52 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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