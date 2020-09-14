14.09.2020 10:05

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 14 сентября

За последние сутки от COVID-19 скончались шесть человек.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 266 новых случаев заражения коронавирусом.



206 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 14 сентября составляет 12854 человек.



Из них:



– 276 летальных случев (за последние сутки скончались шесть человек);



– 8524 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 208 человек);



– 4054 человека выздоровели (за сутки – 52 человека).