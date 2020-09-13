Главная Новости Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 13 сентября
13.09.2020  10:16   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 13 сентября

За последние сутки от COVID-19 скончались два человека.


// Facebook

По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом.

155 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 13 сентября составляет 12588 человек.

Из них:

– 270 летальных случев (за последние сутки скончались 2 человека);

– 8316 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 81 человек);

– 4002 человека выздоровели (за сутки – 93 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.09 Медицина Харківським лікарням передали гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом (ФОТО) 11.09 Медицина У Харкові - 193 нових випадки захворювання на коронавірус 11.09 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 11 сентября
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 