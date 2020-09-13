Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 13 сентября

За последние сутки от COVID-19 скончались два человека.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом.
155 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 13 сентября составляет 12588 человек.
Из них:
– 270 летальных случев (за последние сутки скончались 2 человека);
– 8316 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 81 человек);
– 4002 человека выздоровели (за сутки – 93 человека).
Посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.
Погоду на Харьковщине будет определять центральная часть антициклона Kevin азорского происхождения, поэтому храниться малооблачная без осадков погода.
Сегодня Украина отмечает два «скользящих» праздника.
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