13.09.2020 10:16

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 13 сентября

За последние сутки от COVID-19 скончались два человека.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом.



155 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 13 сентября составляет 12588 человек.



Из них:



– 270 летальных случев (за последние сутки скончались 2 человека);



– 8316 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 81 человек);



– 4002 человека выздоровели (за сутки – 93 человека).