11.09.2020 18:32

Харківським лікарням передали гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом (ФОТО)

Процедура передачі медичним закладам гуманітарної допомоги, що надійшла до Харкова за сприяння Посольства України в США, відбулася сьогодні, 11 вересня, на митному посту «Харків-Автомобільний».



//city.kharkov.ua

Ініціатором надання гуманітарного вантажу стала міжнародна організація допомоги «The Fishermen». Як повідомив її президент Алекс Говен, це тільки початок співпраці з Харковом, і в подальшому планується передати ще більше предметів медичного призначення.

«Насправді - це було непросто. Ми подолали довгий і непростий шлях, але все-таки змогли доставити предмети медичного призначення до вашого міста у настільки непростий час, пов'язаний із пандемією», - зазначив благодійник.

За його словами, до Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 і Харківського інституту охорони здоров'я дітей і підлітків НАМН України буде передано апарат УЗД, кардіограф, медичні аспіратори, ручні респіратори, анестезіологічні дихальні контури, контейнери для зберігання біологічно небезпечних речовин, кисневі трубки, лікарняні ковдри, шприци, медичні халати, захисні маски, хірургічні та оглядові рукавички, бахіли тощо.

«Це дуже корисний подарунок, оскільки зараз фіксується багато хворих на COVID-19. Природно, така допомога покращить діагностичні та лікувальні можливості наших лікарень», - підкреслила начальник відділу стаціонарної допомоги Департаменту охорони здоров'я Ганна Прохоренко.

Гуманітарний вантаж надійде до медичних установ уже сьогодні.

Довідка. «The Fishermen» - міжнародна організація допомоги, заснована у Північній Кароліні (США). Її діяльність спрямована на надання медичної та інших видів гуманітарної допомоги різним країнам. Увесь штат організації складають волонтери.