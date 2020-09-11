У Харкові - 193 нових випадки захворювання на коронавірус

Станом на 11 вересня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 9 454 випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 12 118 випадків захворювання на COVID-19, з них 8 004 особи перебувають під медичним наглядом, 3 853 пацієнти одужали, 261 - померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 11 вересня в Україні зафіксовано 3 144 нових випадки коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 076 осіб померли, 67 005 - одужали.
И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Постарайтесь не терять головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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