11.09.2020 14:03

У Харкові - 193 нових випадки захворювання на коронавірус

Станом на 11 вересня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 9 454 випадки захворювання на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 12 118 випадків захворювання на COVID-19, з них 8 004 особи перебувають під медичним наглядом, 3 853 пацієнти одужали, 261 - померли.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 11 вересня в Україні зафіксовано 3 144 нових випадки коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 076 осіб померли, 67 005 - одужали.