Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 11 сентября

За последние сутки от COVID-19 скончались семь человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом.
193 из них – жители Харькова.
По 15 человек заболели в Лозовском и Чугуевском, по 11 - Красноградском районе и г. Люботине, 9 - в Харьковском, 8 - Купянском, 7 - Валковском, 4 - Кегичевском, по 2 - в Дергачевском и Нововодолажском, по 1 - Богодуховском и Волчанском районах, сообщили в ХОГА.
Общее количество заболевших на 11 сентября составляет 12118 человек.
Из них:
– 261 летальный случай (за последние сутки скончались 7 человек);
– 8004 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 265 человек);
– 3853 человек выздоровели (за сутки – 8 человек).
Опровергнут диагноз у 1915 человек. Остаются под подозрением - 25.
И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Постарайтесь не терять головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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