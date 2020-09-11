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11.09.2020  10:06   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 11 сентября

За последние сутки от COVID-19 скончались семь человек.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом.

193 из них – жители Харькова.

По 15 человек заболели в Лозовском и Чугуевском, по 11 - Красноградском районе и г. Люботине, 9 - в Харьковском, 8 - Купянском, 7 - Валковском, 4 - Кегичевском, по 2 - в Дергачевском и Нововодолажском, по 1 - Богодуховском и Волчанском районах, сообщили в ХОГА.

Общее количество заболевших на 11 сентября составляет 12118 человек.

Из них:

– 261 летальный случай (за последние сутки скончались 7 человек);

– 8004 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 265 человек);

– 3853 человек выздоровели (за сутки – 8 человек).

Опровергнут диагноз у 1915 человек. Остаются под подозрением - 25.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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