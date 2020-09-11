11.09.2020 09:22

Ботулизм: заболевший винит копченую скумбрию

8 сентября Госпродпотребслужбой начато эпидемиологическое расследование случая ботулизма у жителя Харькова.



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Заболевший госпитализирован в анестезиологическое отделение городской клинической больницы № 2. В настоящее время его состояние расценивается как средней степени тяжести.



По имеющейся информации, вероятная причина заболевания – употребление в пищу скумбрии холодного копчения в вакуумной упаковке, которая была приобретена в одной из торговых сетей Харькова.

Проводятся мероприятия по выявлению опасной продукции в заведениях торговли.