Ботулизм: заболевший винит копченую скумбрию

8 сентября Госпродпотребслужбой начато эпидемиологическое расследование случая ботулизма у жителя Харькова.
Заболевший госпитализирован в анестезиологическое отделение городской клинической больницы № 2. В настоящее время его состояние расценивается как средней степени тяжести.
По имеющейся информации, вероятная причина заболевания – употребление в пищу скумбрии холодного копчения в вакуумной упаковке, которая была приобретена в одной из торговых сетей Харькова.
Проводятся мероприятия по выявлению опасной продукции в заведениях торговли.
И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Постарайтесь не терять головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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