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11.09.2020  09:22   

Ботулизм: заболевший винит копченую скумбрию

8 сентября Госпродпотребслужбой начато эпидемиологическое расследование случая ботулизма у жителя Харькова.


// Facebook

Заболевший госпитализирован в анестезиологическое отделение городской клинической больницы № 2. В настоящее время его состояние расценивается как средней степени тяжести.

По имеющейся информации, вероятная причина заболевания – употребление в пищу скумбрии холодного копчения в вакуумной упаковке, которая была приобретена в одной из торговых сетей Харькова.

Проводятся мероприятия по выявлению опасной продукции в заведениях торговли.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  ботулизм, харьков
 
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