Опорные больницы Харьковщины получили 4 аппарата ИВЛ

11.09.2020 08:42

Областная инфекционная больница получила два новых аппарата для искусственной вентиляции легких, 13-я и 17-я больницы – по одному.

Главный врач городской клинической больницы №13 Алла Бобейко отметила, что современный ИВЛ-аппарат высокого класса позволит спасать жизни тяжелых больных, поступающих сюда с коронавирусной болезнью.

«На сегодня медики не оставлены один на один с эпидемией. Каждый день есть поступления денежных средств и средств защиты, пополняются медикаменты. Но высокотехнологичное оборудование - это большие суммы. Поэтому получение больницей аппарата такого высокого класса - это реально спасенные жизни», - сказала Алла Бобейко.

В городской клинической многопрофильной больнице № 17, по данным главного врача Дмитрия Черепова, сейчас около 30 работающих аппаратов ИВЛ. В работе сейчас 18, остальные - в резерве.

«Этот аппарат пойдет в отделение с больными COVID-19. Если в мае здесь было развернуто 60 коек, то сегодня - 120 коек, и уже 123 пациента, мы доставили еще три кровати дополнительно», - отметил главный врач.

По информации директора Департамента здравоохранения Харьковского городского совета Юрия Сороколата, сейчас в городе готовят для приема больных COVID-19 медицинские учреждения второй волны - это 25-я и 18-я больницы.