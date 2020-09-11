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11.09.2020  08:21   

Коронавирус: Харьков остался в оранжевой зоне

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании 10 сентября определила уровни эпидемической опасности в административных единицах.


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Новое эпидемическое зонирование будет действовать с 14 сентября. Ограничения вводятся на две недели.

Для Харькова и области зонирование осталось на прежнем уровне.

Великобурлуцкий район остается в «красной» зоне.
 
Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район отнесены к «оранжевой» зоне.
 
В «желтую» зону вошли Купянск, Лозовая, Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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