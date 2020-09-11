Коронавирус: Харьков остался в оранжевой зоне

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании 10 сентября определила уровни эпидемической опасности в административных единицах.
Новое эпидемическое зонирование будет действовать с 14 сентября. Ограничения вводятся на две недели.
Для Харькова и области зонирование осталось на прежнем уровне.
Великобурлуцкий район остается в «красной» зоне.
Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район отнесены к «оранжевой» зоне.
В «желтую» зону вошли Купянск, Лозовая, Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы.
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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