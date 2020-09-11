11.09.2020 08:21

Коронавирус: Харьков остался в оранжевой зоне

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании 10 сентября определила уровни эпидемической опасности в административных единицах.



// Facebook

Новое эпидемическое зонирование будет действовать с 14 сентября. Ограничения вводятся на две недели.



Для Харькова и области зонирование осталось на прежнем уровне.



Великобурлуцкий район остается в «красной» зоне.



Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район отнесены к «оранжевой» зоне.



В «желтую» зону вошли Купянск, Лозовая, Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы.