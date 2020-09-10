10.09.2020 13:07

У Харкові - 273 нових випадки захворювання на коронавірус

Станом на 10 вересня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 9 261 випадок захворювання на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 11 838 випадків захворювання на COVID-19, з них 7 499 осіб перебувають під медичним наглядом, 3 845 пацієнтів одужали, 254 - померли.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 вересня в Україні зафіксовано 2 582 нових випадки коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 023 людини померли, 65 877 - одужали.