У Харкові - 273 нових випадки захворювання на коронавірус

Станом на 10 вересня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 9 261 випадок захворювання на коронавірус.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 11 838 випадків захворювання на COVID-19, з них 7 499 осіб перебувають під медичним наглядом, 3 845 пацієнтів одужали, 254 - померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 вересня в Україні зафіксовано 2 582 нових випадки коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 023 людини померли, 65 877 - одужали.
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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