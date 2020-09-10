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10.09.2020  10:27   

Новый коронавирусный антирекорд: 339 заболевших и шесть умерших. Карта распространения COVID-19 на 10 сентября

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 271 жителя Харькова.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 339 новых случаев заражения коронавирусом.

273 из них – жители города Харькова. Также диагноз подтвердился у 18 жителей Лозовского района, по 9 – Дергачевского и Чугуевского, 8 – Харьковского, 5 – Волчанского, по 4 – Золочевского, Нововодолажского, Шевченковского, по 3 – Валковского и Изюмского, 1 – Красноградского районов, сообщили в ХОГА.

Общее количество заболевших на 10 сентября составляет 11838 человек.

Из них:

– 254 летальных случаев (за последние сутки скончались 6 человек);

– 7739 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 240 человек);

– 3845 человек выздоровели (за сутки – 93 человека).

Опровергнут диагноз у 1914 человек. Остается под подозрением 26 человек.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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