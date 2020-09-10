Главная Новости Медицина Гоструда расследует две сентябрьских смерти медработников с COVID-19
10.09.2020  09:26   

Гоструда расследует две сентябрьских смерти медработников с COVID-19

С августа в Харьковской области умерли трое медицинских работников с подтвержденным коронавирусом. Таким образом общее количество летальных случаев среди медработников в Харьковской области равно шести.


//suspilne.media

Об этом в эфире "Украинского радио Харьков" 8 сентября рассказал Александр Евтушенко, заместитель начальника отдела по вопросам гигиены труда Главного управления Гоструда области, пишет Суспільне. Харків.

«К сожалению, шесть медицинских работников - смертельные случаи. Четыре из этих случаев розслидовано - не связаны с их профессиональной деятельностью, не было непосредственного контакта. Там больше бытовые контакты были. По двум случаях еще осуществляется расследование», - сказал Евтушенко.

Ранее сообщалось, что с начала карантина в регионе расследовали три смерти медработников с COVID-19. В мае умерли медсестра областного диспансера радиационной защиты и санитарка областной клинической больницы. В июне умерла сотрудница Первомайского центра первичной медико-санитарной помощи.

В августе умерла 55-летняя фельдшер из Краснокутска. Эпидрасследование показало, что женщина заболела не на работе.

«Она не оказывала медицинскую помощь больным COVID и не имела [источников инфицирования] по месту жительства. То есть эпидрасследованием и расследованием не установлен источник, а оказание помощи больным COVID на рабочем месте не подтверждается», - сказал Евтушенко.

Еще две младшие медсестры с COVID, 65 и 68 лет, умерли в сентябре в Харькове. В Гоструда не озвучивают, где они работали. Отмечают, что это разные медучреждения Харькова, не первой волны. Стала ли причиной смерти их профессиональная деятельность, комиссия еще выясняет.

С начала пандемии состоянию на 4 сентября коронавирус диагностировали у более 450 медиков Харьковщины.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, смерть, медработник, гоструда, расследование
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.09 Медицина У харківських лікарнях створять додаткові місця для інфікованих хворих 09.09 Медицина У Харкові - 208 нових випадків захворювання на коронавірус 09.09 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 9 сентября
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 