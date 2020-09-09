09.09.2020 16:41

У харківських лікарнях створять додаткові місця для інфікованих хворих

290 місць планують додатково створити у харківських лікарнях у зв'язку зі зростанням кількості хворих COVID-19 і виконати низку інших заходів перед початком епідсезону.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 9 вересня 2020 року, на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я Харківської міської ради повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, в місті ретельно готуються до нового епідсезону, коли, крім хворих на COVID-19, буде зростання захворювання на грип та ГРВІ. Так, у лікарні №25 для інфікованих хворих створять 180 нових ліжок, у лікарні №18 - 50, а в лікарні №17 - 60. Віце-мер зазначила, що це без урахування кількості ліжок, відкритих у лікувальних установах першої лінії боротьби з COVID-19 раніше: у лікарні №13 було відкрито 100 койко-місць, лікарні №17 - 120 ліжок, у пологовому будинку №2 є місця, але ці лікарні вже переповнені. За словами віце-мера, у лікарні №17 зараз проходять лікування 128 хворих.

«Перед нами стояло завдання - приймати на доліковування хворих, у яких негативний ПЛР-тест і важкий стан після перенесеного коронавірусу, але в наші лікарні почали надходити пацієнти з COVID-19, коли в інфекційній лікарні не було можливості їх прийняти. Тому сьогодні у нас ситуація «50 на 50», тобто наші лікарні стали інфекційними», - повідомила заступник міського голови.

За її словами, міським лікарням потрібні фахівці - анестезіологи і терапевти. Крім того, до нових ліжко-місць необхідно підвести кисень. На ці цілі планується спрямувати 4,6 млн грн. Міська рада вже звертався до уряду, щоб спростити тендерну процедуру із закупок, яка зазвичай займає місяць-півтора. При цьому віце-мер зазначила, що в місті вивчали можливість компенсувати нестачу кисневого проводу кисневими концентраторами, але це виявилося недоцільним. Як уточнив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат, при централізованому постачанню кисню можна подавати 50-60 л на хвилину, а через концентратори, які обійшлися б приблизно в 12 млн грн, - 10-12 л на хв.

Також Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що до кінця року на засоби індивідуального захисту для лікарень необхідно виділити 7 млн ​​грн, ще 13,2 млн грн - на лікарські засоби.

Як уточнив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат, мова йде про антибіотики, жарознижуючі препарати, витратні матеріали та інфузії.

«Найголовніше - набори антибактеріальних, противірусних препаратів, які показані важким хворим, починаючи з перших днів інтенсивного лікування. Також нам потрібно дивитися наперед і передбачити кошти на перші три місяці наступного року, тому що є зростання захворюваності, і ми не бачимо стабілізації», - підкреслив Юрій Сороколат.

Зазначимо, що міські лікарні продовжують забезпечувати всім необхідним. Зокрема, вчора в лікарні №13, 17, 18 і 25 надійшли дев'ять апаратів ШВЛ. Раніше лікарня №17 отримала ще сім ШВЛ. Також лікарні №13 і 17 закупили по 15 кисневих концентраторів.