09.09.2020 13:59

У Харкові - 208 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 9 вересня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 8 988 випадків захворювання на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 11 499 випадків захворювання на COVID-19, з них 7 499 осіб перебувають під медичним наглядом, 3 752 пацієнти одужали, 248 - померли.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 вересня в Україні зафіксовано 2 551 новий випадок коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 979 осіб померли, 64 703 - одужали.