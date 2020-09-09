У Харкові - 208 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 9 вересня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 8 988 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 11 499 випадків захворювання на COVID-19, з них 7 499 осіб перебувають під медичним наглядом, 3 752 пацієнти одужали, 248 - померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 вересня в Україні зафіксовано 2 551 новий випадок коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 979 осіб померли, 64 703 - одужали.
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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