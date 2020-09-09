Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 9 сентября

За последние сутки от коронавируса скончались пять человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 291 новый случай заражения коронавирусом.
208 из них - жители города Харькова.
Общее количество заболевших на 8 сентября составляет 11499 человек.
Их них:
– 248 летальных случаев (за последние сутки скончались 5 человек)
– 7499 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 252 человека)
– 3752 человек выздоровели (за сутки – 34 человека).
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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