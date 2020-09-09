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09.09.2020  10:03   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 9 сентября

За последние сутки от коронавируса скончались пять человек.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 291 новый случай заражения коронавирусом.

208 из них - жители города Харькова.

Общее количество заболевших на 8 сентября составляет 11499 человек.

Их них:

– 248 летальных случаев (за последние сутки скончались 5 человек)

– 7499 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 252 человека)

– 3752 человек выздоровели (за сутки – 34 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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