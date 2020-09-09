09.09.2020 10:03

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 9 сентября

За последние сутки от коронавируса скончались пять человек.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 291 новый случай заражения коронавирусом.



208 из них - жители города Харькова.



Общее количество заболевших на 8 сентября составляет 11499 человек.



Их них:



– 248 летальных случаев (за последние сутки скончались 5 человек)



– 7499 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 252 человека)



– 3752 человек выздоровели (за сутки – 34 человека).



