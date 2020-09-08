У Харкові - 185 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 8 вересня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 8 780 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 11 208 випадків захворювання на COVID-19, з них 7 247 осіб перебувають під медичним наглядом, 3 718 пацієнтів одужали, 243 - померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 8 вересня в Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 934 людини померли, 63 546 - одужали.
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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