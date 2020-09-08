08.09.2020 14:03

У Харкові - 185 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 8 вересня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 8 780 випадків захворювання на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 11 208 випадків захворювання на COVID-19, з них 7 247 осіб перебувають під медичним наглядом, 3 718 пацієнтів одужали, 243 - померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 8 вересня в Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 934 людини померли, 63 546 - одужали.