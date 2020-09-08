Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 сентября

За последние сутки от коронавируса скончались пять человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом.
185 из них - жители города Харькова.
12 человек заболели в Чугуевском районе, по 9 – в Харьковском и Змиевском, по 4 – в Богодуховском и Первомайском, по 3 - в Дергачевском и Шевченковском, по 2 – в Валковском и Волчанском, 1 человек – в Боровском районе.
Общее количество заболевших на 7 сентября составляет 11208 человек.
Их них:
– 243 летальных случаев (за последние сутки скончались 5 человек)
– 7247 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 180 человек)
– 3718 человек выздоровели (за сутки – 48 человек).
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
влажность:
давление:
ветер: