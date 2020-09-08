Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 сентября

08.09.2020 09:32

За последние сутки от коронавируса скончались пять человек.

По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом.

185 из них - жители города Харькова.

12 человек заболели в Чугуевском районе, по 9 – в Харьковском и Змиевском, по 4 – в Богодуховском и Первомайском, по 3 - в Дергачевском и Шевченковском, по 2 – в Валковском и Волчанском, 1 человек – в Боровском районе.



Общее количество заболевших на 7 сентября составляет 11208 человек.



Их них:



– 243 летальных случаев (за последние сутки скончались 5 человек)



– 7247 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 180 человек)



– 3718 человек выздоровели (за сутки – 48 человек).

Опровергнут диагноз у 1907 человек. Остаются под подозрением - 34.