07.09.2020 16:31

Карантин: в Харьковской области вновь закрываются школы и детские сады

Ужесточение мер связано с попаданием в "красную зону" Великобурлукского района.



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Как сообщили в пресс-службе Харьковской Облгосадминистрации, в Великобурлукском районе, в связи с попаданием в "красную зону" закрыты 18 заведений среднего образования.

Из них 17 - на удаленном обучении и 1 (Григоровский лицей) - на классическом карантине, так как болеют учителя, там учебный процесс не проводится даже удаленно).

Также не работают 14 заведений дошкольного образования (7 из них - входящие в состав школ, как УВК).