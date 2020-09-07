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07.09.2020  16:31   

Карантин: в Харьковской области вновь закрываются школы и детские сады

Ужесточение мер связано с попаданием в "красную зону" Великобурлукского района.


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Как сообщили в пресс-службе Харьковской Облгосадминистрации, в Великобурлукском районе, в связи с попаданием в "красную зону" закрыты 18 заведений среднего образования.

Из них 17 - на удаленном обучении и 1 (Григоровский лицей) - на классическом карантине, так как болеют учителя, там учебный процесс не проводится даже удаленно).

Также не работают  14 заведений дошкольного образования (7 из них - входящие в состав школ, как УВК).

Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, великий бурлук, закрывают школы, заболевшие, пандемия, эпидемия
 
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