Карантин: в Харьковской области вновь закрываются школы и детские сады

Ужесточение мер связано с попаданием в "красную зону" Великобурлукского района.
Как сообщили в пресс-службе Харьковской Облгосадминистрации, в Великобурлукском районе, в связи с попаданием в "красную зону" закрыты 18 заведений среднего образования.
Из них 17 - на удаленном обучении и 1 (Григоровский лицей) - на классическом карантине, так как болеют учителя, там учебный процесс не проводится даже удаленно).
Также не работают 14 заведений дошкольного образования (7 из них - входящие в состав школ, как УВК).
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
Ночью без осадков. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до вечера. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
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