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07.09.2020  14:05   

У Харкові - 105 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 7 вересня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 8 595 випадків захворювання на коронавірус.


// city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього у Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 10 975 випадків захворювання COVID-19, з них 7 067 осіб перебувають під медичним наглядом, 3 670 пацієнтів одужали, 238 - померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 7 вересня в Україні зафіксовано 2 174 нових випадки коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 877 осіб померли, 62 606 - одужали.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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