07.09.2020 14:05

У Харкові - 105 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 7 вересня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 8 595 випадків захворювання на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього у Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 10 975 випадків захворювання COVID-19, з них 7 067 осіб перебувають під медичним наглядом, 3 670 пацієнтів одужали, 238 - померли.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 7 вересня в Україні зафіксовано 2 174 нових випадки коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 877 осіб померли, 62 606 - одужали.