07.09.2020 10:34

Бригада скорой вывела из клинической смерти упавшую в колодец женщину

5 сентября в 14:26 в службу «103» поступил вызов по поводу «Падение с высоты».



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66-леьняя жительница Люботина упала в погреб. Оттуда женщину, в состоянии клинической смерти, достал сотрудник ГСЧС.

Прибыв на место вызова, бригада ЭМП 1705 во главе с фельдшером Войтус И.В. сразу начала проведение реанимационных мероприятий.

Сердечно-легочную деятельность у женщины удалось восстановить и госпитализировать пострадавшую в лечебное учреждение.