Бригада скорой вывела из клинической смерти упавшую в колодец женщину

5 сентября в 14:26 в службу «103» поступил вызов по поводу «Падение с высоты».
66-леьняя жительница Люботина упала в погреб. Оттуда женщину, в состоянии клинической смерти, достал сотрудник ГСЧС.
Прибыв на место вызова, бригада ЭМП 1705 во главе с фельдшером Войтус И.В. сразу начала проведение реанимационных мероприятий.
Сердечно-легочную деятельность у женщины удалось восстановить и госпитализировать пострадавшую в лечебное учреждение.
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
В городе будет сохраняться теплая и солнечная погода, без осадков.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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