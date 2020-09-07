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07.09.2020  10:34   

Бригада скорой вывела из клинической смерти упавшую в колодец женщину

5 сентября в 14:26 в службу «103» поступил вызов по поводу «Падение с высоты».


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66-леьняя жительница Люботина упала в погреб. Оттуда женщину, в состоянии клинической смерти, достал сотрудник ГСЧС.

Прибыв на место вызова, бригада ЭМП 1705 во главе с фельдшером Войтус И.В. сразу начала проведение реанимационных мероприятий.

Сердечно-легочную деятельность у женщины удалось восстановить и госпитализировать пострадавшую в лечебное учреждение.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, реанимация, харьков, клиническая смерть
 
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