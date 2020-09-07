Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 7 сентября

За последние сутки от коронавируса скончались пять человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 142 новых случаев заражения коронавирусом.
Общее количество заболевших на 7 сентября составляет 10975 человек.
Их них:
– 238 летальных случаев (за последние сутки скончались 5 человек)
– 7067 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 84 человека)
– 3670 человек выздоровели (за сутки – 53 человека).
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
В городе будет сохраняться теплая и солнечная погода, без осадков.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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