07.09.2020 10:18

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 7 сентября

За последние сутки от коронавируса скончались пять человек.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 142 новых случаев заражения коронавирусом.



Общее количество заболевших на 7 сентября составляет 10975 человек.



Их них:



– 238 летальных случаев (за последние сутки скончались 5 человек)



– 7067 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 84 человека)



– 3670 человек выздоровели (за сутки – 53 человека).