06.09.2020 11:36

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 сентября

За последние сутки от коронавируса скончались шесть человек.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом.



Общее количество заболевших на 6 сентября составляет 10833 человека.



Их них:



– 233 летальных случаев (за последние сутки скончались 6 человек)



– 6983 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 29 человек)



– 3617 человек выздоровели (за сутки – 103 человека).