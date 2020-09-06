Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 сентября

За последние сутки от коронавируса скончались шесть человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом.
Общее количество заболевших на 6 сентября составляет 10833 человека.
Их них:
– 233 летальных случаев (за последние сутки скончались 6 человек)
– 6983 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 29 человек)
– 3617 человек выздоровели (за сутки – 103 человека).
Старайтесь выдерживать свой рабочий ритм, и тогда сможете без проблем разобраться со всеми делами. К тому же у вас появятся интересные возможности.
С 5 сентября синоптики обещают ослабление жары на 4 - 6 градусов, но обильных дождей не ожидается.
В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя.
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