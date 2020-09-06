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06.09.2020  11:36   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 сентября

За последние сутки от коронавируса скончались шесть человек.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество заболевших на 6 сентября составляет 10833 человека.

Их них:

– 233 летальных случаев (за последние сутки скончались 6 человек)

– 6983 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 29 человек)

– 3617 человек выздоровели (за сутки – 103 человека).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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