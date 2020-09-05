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05.09.2020  11:22   

Коронавирус: количество заболевших растет

Заболеваемость остается рекордно высокой.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 380 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество заболевших нва 5 сентября составляет 10695 человек.

Их них:

– 227 летальных случаев (за посдение сутки скончались 5 человек)

– 6954 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 319 человек)

– 3514 человек выздоровели (за сутки – 56 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, статистика, больница, заболели
 
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