05.09.2020 11:22

Коронавирус: количество заболевших растет

Заболеваемость остается рекордно высокой.



// Facebook

По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 380 новых случаев заражения коронавирусом.



Общее количество заболевших нва 5 сентября составляет 10695 человек.



Их них:



– 227 летальных случаев (за посдение сутки скончались 5 человек)



– 6954 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 319 человек)



– 3514 человек выздоровели (за сутки – 56 человек).