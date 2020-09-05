Коронавирус: количество заболевших растет

Заболеваемость остается рекордно высокой.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 380 новых случаев заражения коронавирусом.
Общее количество заболевших нва 5 сентября составляет 10695 человек.
Их них:
– 227 летальных случаев (за посдение сутки скончались 5 человек)
– 6954 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 319 человек)
– 3514 человек выздоровели (за сутки – 56 человек).
Решение финансовых вопросов окажется удачным, получится выгодно заключить торговые сделки. Свежие идеи помогут сдвинуть с мертвой точки проблемы, которые казались бесперспективными.
С 5 сентября синоптики обещают ослабление жары на 4 - 6 градусов, но обильных дождей не ожидается.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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