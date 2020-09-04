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04.09.2020  09:39   

В Харькове заболеваемость и количество активно болеющих превышает показатели нескольких регионов Украины вместе взятых

В Харьковской области в течение суток количество случаев коронавируса увеличилось на 370 до 10 312 пациентов по итогу.


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По сведениям СНБО, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 371 новый случай заражения коронавирусом (+ 3,73%), общее количество заболевших составило 10312 человек.

На Харьковщине за прошедшие сутки зарегистрировали наибольшее среди регионов Украины количество новых больных.

За прошедшие сутки в Харьковской области от коронавируса умерли два человека (общее количество летальных случаев от начала пандемии - 220), выздоровели десять человек (всего - 3283). Количество "активно больных" выросло на 359 человек - до 6809 пациентов.

В регионе зафиксировано также 371 новое подозрение.

 

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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