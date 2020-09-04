Великобурлукский район Харьковской области с понедельника значится в «красной зоне» пандемии

«Оранжевый» уровень с понедельника установлен в Харькове, Люботине, Первомайском, а также в Харьковском районе области.
«На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 3 сентября, принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19. Новое распределение вступит в силу с 00:00 7 сентября 2020 », - говорится в сообщении Кабинета министров Украины.
«Оранжевый» уровень с понедельника установлен в Харькове, Люботине, Первомайском, а также в Харьковском районе области.
«Желтый» уровень установлен в городах Купянск, Чугуев и в Балаклейском, Барвенковском, Богодуховском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Коломакском, Краснокутском, Шевченковском районах области.
На прошлом заседании с 24 августа Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности перевела Харьков с «желтой» до «оранжевой» зоны пандемии COVID-19. В «оранжевую» зону попали также Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области.
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