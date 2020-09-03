03.09.2020 11:35

В Харьковской области врачи оказали экстренную помощь двум пострадавшим в результате масштабного лесного пожара в Двуречанском районе

Бригады скорой медицинской помощи дежурили в местах масштабных возгораний в Чугуевском и Двуречанском районах области, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



://kh.dsns.gov.ua

Экстренная медицинская помощь была оказана двум пострадавшим - 90-летнему жителю поселка Воробьевка и 50-летней жительнице поселка Гряниковка.

Мужчина получил отравление угарным газом и был госпитализирован.

Женщине, у которой сгорел дом, оказали помощь на месте.

Дежурства продолжаются.

В Чугуеве пожар локализовали на площади около 30 га. Жертв и пострадавших нет. Сейчас открытого огня не наблюдается.

При этом продолжается горение леса в Двуречанском районе. Общая площадь пройденная огнем ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара. Продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.