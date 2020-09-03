В Харьковской области врачи оказали экстренную помощь двум пострадавшим в результате масштабного лесного пожара в Двуречанском районе

Бригады скорой медицинской помощи дежурили в местах масштабных возгораний в Чугуевском и Двуречанском районах области, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Экстренная медицинская помощь была оказана двум пострадавшим - 90-летнему жителю поселка Воробьевка и 50-летней жительнице поселка Гряниковка.
Мужчина получил отравление угарным газом и был госпитализирован.
Женщине, у которой сгорел дом, оказали помощь на месте.
Дежурства продолжаются.
В Чугуеве пожар локализовали на площади около 30 га. Жертв и пострадавших нет. Сейчас открытого огня не наблюдается.
При этом продолжается горение леса в Двуречанском районе. Общая площадь пройденная огнем ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара. Продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.
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