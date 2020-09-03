Загрязнение воздуха над Харьковом пылью и продуктами горения достигло критических показателей

В течение суток возникло 57 возгораний на площади 573 гектаров.
По состоянию на 7 ч. 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Грянинивка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.
К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.
На утро 3 сентября практически над всем Харьковом наблюдается опавный уровень загрязнения воздуха, уверенно удерживающий тренд к росту.
Для особо чвствительных людей и болеющих загрязнение может вызывать нежелательные поледствия.
День будет полон искушений, которые под силу преодолеть не многим знакам Зодиака.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
3 сентября 1752 - День которого не было в истории Великобритании и колоний: в связи с переходом на григорианский календарь плсде 2 сентября сразу наступило 14.
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