03.09.2020 11:02

Загрязнение воздуха над Харьковом пылью и продуктами горения достигло критических показателей

В течение суток возникло 57 возгораний на площади 573 гектаров.



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По состоянию на 7 ч. 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Грянинивка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.

На утро 3 сентября практически над всем Харьковом наблюдается опавный уровень загрязнения воздуха, уверенно удерживающий тренд к росту.

Для особо чвствительных людей и болеющих загрязнение может вызывать нежелательные поледствия.