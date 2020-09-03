03.09.2020 09:40

В Харькове количество активно болеющих от коронавируса возросло до 6 450 человек

Заболеваемость остается рекордно высокой и остается за пределами психологической отметки в 300 человек за сутки.



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По сведениям СНБО, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 301 новый случай заражения коронавируса (+ 3,12%), общее количество заболевших составило 9941 человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области от коронавируса умерли пять человек (общее количество летальных случаев от начала пандемии - 218),

Четверо из умерших - харьковчане.

Количество "активно больных" выросла на 293 человека - до 6450 пациентов.

В регионе зафиксировано также 316 новых подозрений.