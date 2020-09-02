Главная Новости Медицина В Украине изменится алгоритм выхода из режима самоизоляции после COVID-19 (ВИДЕО)
02.09.2020  13:27   

В Украине изменится алгоритм выхода из режима самоизоляции после COVID-19 (ВИДЕО)

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на ежедневном брифинге заявил, что Минздрав планирует изменить алгоритм тестирования для выхода из самоизоляции.


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Отмечается, что на такие изменения ведомство пошло из-за ухудшения эпидемситуации в стране и  риска распространения болезни COVID-19.

"Для выхода из самоизоляции надо делать ПЦР-тестирование, но на этой неделе в алгоритм тестирования будут внесены изменения: в случае отсутствия симптомов завершать самоизоляцию могут позволить на 14-й день без проведения ПЦР-тестирования, а тестирование методом ПЦР будет сдвинуто на 7-8-й день изоляции, что позволит выйти из нее раньше", - сказал Ляшко.

По его словам,  уже достаточно одного негативного ПЦР-тестирования и отсутствия симптомов, чтобы человек считался выздоровевшим. Те, кто переболел, но находится на амбулаторном лечении, могут сдать такой бесплатный тест.

Источник:   newsone.ua
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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