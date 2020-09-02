Проверку Центра экстренной помощи в Харькове продлили

Внутренний аудит Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф должны завершить до конца месяца.
Распоряжение о продлении сроков проверки 1 сентября подписал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
"Продлить срок проведения внутреннего аудита коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета« Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф "на 15 рабочих дней до 23 сентября 2020 года", - говорится в документе.
Почему возникла необходимость изменить сроки, в распоряжении не указано. Основанием распоряжение стала докладная записка начальника управления внутреннего аудита и правового проверки Харьковской ОГА от 28 августа.
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