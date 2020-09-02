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02.09.2020  12:34   

Проверку Центра экстренной помощи в Харькове продлили

Внутренний аудит Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф должны завершить до конца месяца.


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Распоряжение о продлении сроков проверки 1 сентября подписал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Продлить срок проведения внутреннего аудита коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета« Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф "на 15 рабочих дней до 23 сентября 2020 года", - говорится в документе.

Почему возникла необходимость изменить сроки, в распоряжении не указано. Основанием распоряжение стала докладная записка начальника управления внутреннего аудита и правового проверки Харьковской ОГА от 28 августа.

что известно

  • 26 июня председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил о несоответствии директора Центра экстренной помощи Виктора Забашты занимаемой должности и призвал его уволиться. Забашта сказал, что официально никаких документов с претензиями от председателя ОГА не получал. Он также считает, что на него оказывается "информационная атака".
  • Внутренний аудит начался 6 июля и должен был завершиться 1 сентября. По данным ХОГА, за это время на предприятии должны проверить выполнение программ экономического и социального развития, финансовых операций и выполнением норм законодательства по охране здоровья за период с января 2019 по июль 2020 года.
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  скорая, харьков, проверка, кучер, конфликт
 
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