02.09.2020 12:34

Проверку Центра экстренной помощи в Харькове продлили

Внутренний аудит Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф должны завершить до конца месяца.



://facebook.com

Распоряжение о продлении сроков проверки 1 сентября подписал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Продлить срок проведения внутреннего аудита коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета« Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф "на 15 рабочих дней до 23 сентября 2020 года", - говорится в документе.

Почему возникла необходимость изменить сроки, в распоряжении не указано. Основанием распоряжение стала докладная записка начальника управления внутреннего аудита и правового проверки Харьковской ОГА от 28 августа.

что известно