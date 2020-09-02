На Харьковщине у очередного военнослужащего диагностировали коронавирус

По состоянию на 2 сентября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 607 человек - в Харькове десяток выздоровевших.
За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирус, сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
На лечении в учреждениях здравоохранения находится семь человек.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 25 человек, в том числе один военнослужащий в Харьковской области. Его состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. НЕ подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами.
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призыва придерживаться правил карантина и личной гигиены.
Близнецы, недоразумения в отношениях с окружающими не должны вас отвлекать от важных дел. Девы, ваши желания могут быстро осуществиться.
В Харькове ожидается очередной темпратурный рекорд и сохранится высокая пожароопаснось.
Пророка Самуила считали заступником всех мужчин, поэтому 2 сентября постарайся как-то порадовать своих любимых - мужа, папу, сына или друга.
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