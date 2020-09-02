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02.09.2020  11:22   

На Харьковщине у очередного военнослужащего диагностировали коронавирус

По состоянию на 2 сентября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 607 человек - в Харькове десяток выздоровевших.


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За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирус, сообщили   в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

На лечении в учреждениях здравоохранения находится семь человек.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 25 человек, в том числе один военнослужащий в Харьковской области. Его состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. НЕ подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призыва придерживаться правил карантина и личной гигиены.

Источник:   Министерство обороны Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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