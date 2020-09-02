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02.09.2020  09:22   

В Харькове удвоилась смертность от коронавируса и новый антирекорд по заболеваемости

Харьковский регион всеукраинский - лидер по количеству новых случаев инфекции, достигшей новой психологической отметки в 300 человек, выздоровевших, впервые, ни одного.


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Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По сведениям СНБО, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 302 новых случая заражения коронавирусом (+ 3,23%), общее количество случаев достигло 9640.

В течение суток в регионе от коронавируса умерли 6 человек (общее количество летальных случаев - 213).

 

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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