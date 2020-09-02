02.09.2020 09:22

В Харькове удвоилась смертность от коронавируса и новый антирекорд по заболеваемости

Харьковский регион всеукраинский - лидер по количеству новых случаев инфекции, достигшей новой психологической отметки в 300 человек, выздоровевших, впервые, ни одного.



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Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По сведениям СНБО, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 302 новых случая заражения коронавирусом (+ 3,23%), общее количество случаев достигло 9640.

В течение суток в регионе от коронавируса умерли 6 человек (общее количество летальных случаев - 213).