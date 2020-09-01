Минздрав проверит расходование больницами средств на лекарства от коронавируса

Внеплановая проверка будет проведена по жалобам граждан.
Министерство охраны здоровья Украины проведет внеплановые проверки больниц, в которых лечат пациентов с COVID-19. Поводом к проверкам стали сообщения, что в больницах нет бесплатных лекарств, хотя на это было выделено 15,6 млрд грн. Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«Во время рабочих поездок по Украине я иногда получаю тревожную информацию о том, что медицинские учреждения, где лечат пациентов с коронавирусной болезнью, не обеспечены лекарственными средствами, хотя на процесс лечения таких пациентов НСЗУ было предусмотрено 15,6 млрд грн. Каждый человек, которому это нужно, должен получать необходимое лечение бесплатно, на это выделены соответствующие средства», – отметил Степанов.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения заявил, что в Украине научились лечить коронавирус.
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
влажность:
давление:
ветер: