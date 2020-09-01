Количество заболевших в Харькове пробило очередную психологическую отметку - новый печальный общеукраинский рекорд

По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 262 новых случая заболевания коронавирус (+ 40,11 %). Количество «активно» больных граждан увеличилось на 250 человек (+70%) .
«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано: в Харьковской области - 262, в Одесской области - 211, во Львовской области - 193, в Тернопольской области - 180, в городе Киеве - 176, в Ивано-Франковской области - 169, и в Черновицкой области - 117», - сказал министр.
В течение суток в Харьковской области от коронавирусной болезни
Количество «активно» больных граждан увеличилось на 250 человек - до 5861 пациента. (+70% по отношению к предыдущим дням).
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
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