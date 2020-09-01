01.09.2020 08:41

Несмотря на обыски на Коксохиме, воздух в Харькове так в норму и не пришел (ФОТО)

Во время обысков, которые проходили вчера, 31 августа, на Харьковском коксовом заводе, изымали документацию, касающуюся возможных выбросов в атмосферу.



Харьковский коксохим

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко. По его словам, сейчас подозреваемых по делу нет.

По словам пресс-секретаря полиции Харьковщины Оксаны Калмыковой, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины - "Загрязнение атмосферного воздуха", его расследует Новобаварский отдел полиции.\

Кроме производства, связанного с загрязнением воздуха, правоохранители также расследуют невыплату заработной платы на заводе.

Данные ежедневного мониторинга воздуха над Харьковвом на утро 1 сентября

Напомним, на прошлой неделе харьковчане начала масово жаловаться на неприятный запах и сязывали его с выбросами Коксохима. Вчера, 31 августа, прошел пикет против деятельности предприятия: несколько десятков человек вышли на улицу Москалевскую и перекрыли дорогу. Прибывший на место замглавы администрации Новобаварского района Дмитрий Лазуренко рассказал, что городская власть обратилась в прокуратуру по поводу ситуации с Коксохимом и инициирует создание рабочей группы с привлечением народных депутатов Украины. Харьковский городской голова Геннадий Кернес высказался за перенос коксового завода. На сайте президента зарегистрирована петиция с треюованием контролировать выбросы предприятия либо остановить его.