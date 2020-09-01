Главная Новости Медицина На Харьковщине вакцину от бешенства будут разбрасывать с самолетов (ФОТО)
01.09.2020  08:25   

На Харьковщине вакцину от бешенства будут разбрасывать с самолетов (ФОТО)

Таким образом будут защищать диких животных от опасной инфекции.


// greenpost

На территории Харьковской области в сентябре проведут иммунизацию диких животных от бешенства с помощью самолетов. Вакцину будут разбрасывать над лесами, полями и угодьями. Кроме территорий, где действует запрет на полеты: Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Изюмский, Купянский, Чугуевский районы, а также части Дергачевского, Чугуевского и Харьковского районов. Об этом сообщают в ГУ Держпродспоживслужбы в Харьковской области.

Сама приманка имеет вид мелких брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясо-костной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

 


Вакцина не опасна для животных и человека, но специалисты просят не трогать ее руками и переносить куда-нибудь.

Источник:   greenpost
 Тэги:  вакцинация, бешенство, харьков, лисы, эпидемия, животные
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.06 Медицина Вакцинация против гриппа и COVID-19: украинцам советуют копить деньги на прививку 02.03 Медицина Где в Харькове можно почти бесплатно привить домашних животных против бешенства (ФОТО)   20.09 Медицина В понедельник начинается вакцинация домашних животных от бешенства
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 