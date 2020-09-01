01.09.2020 08:25

На Харьковщине вакцину от бешенства будут разбрасывать с самолетов (ФОТО)

Таким образом будут защищать диких животных от опасной инфекции.



// greenpost

На территории Харьковской области в сентябре проведут иммунизацию диких животных от бешенства с помощью самолетов. Вакцину будут разбрасывать над лесами, полями и угодьями. Кроме территорий, где действует запрет на полеты: Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Изюмский, Купянский, Чугуевский районы, а также части Дергачевского, Чугуевского и Харьковского районов. Об этом сообщают в ГУ Держпродспоживслужбы в Харьковской области.



Сама приманка имеет вид мелких брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясо-костной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.



Вакцина не опасна для животных и человека, но специалисты просят не трогать ее руками и переносить куда-нибудь.