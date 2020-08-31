Главная Новости Медицина Харьков и Богодуховский район остаются в оранжевой зоне - ограничения на работу транспорта остаются, школы на смешанной форме обучения
31.08.2020  10:20   

Харьков и Богодуховский район остаются в оранжевой зоне - ограничения на работу транспорта остаются, школы на смешанной форме обучения

Министерство охраны здоровья Украины обновило список карантинных зон.


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По новым данным Минздрава, Харьков и Богодуховский район остались в оранжевой карантинной зоне. В желтой зона находятся три города и семь районов области.

Решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидемической опасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня эпидемической опасности.

Ранее сообщалось, что в “оранжевую” зону карантина были внесены Харьков, Первомайский и Богодуховский районы.

Также напомним, что в “красной” зоне карантина школьники полностью перейдут на дистанционку, а в “оранжевой” и “желтой” могут ввести смешанную форму.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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