Харьков и Богодуховский район остаются в оранжевой зоне - ограничения на работу транспорта остаются, школы на смешанной форме обучения

Министерство охраны здоровья Украины обновило список карантинных зон.
По новым данным Минздрава, Харьков и Богодуховский район остались в оранжевой карантинной зоне. В желтой зона находятся три города и семь районов области.
Решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидемической опасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня эпидемической опасности.
Ранее сообщалось, что в “оранжевую” зону карантина были внесены Харьков, Первомайский и Богодуховский районы.
Также напомним, что в “красной” зоне карантина школьники полностью перейдут на дистанционку, а в “оранжевой” и “желтой” могут ввести смешанную форму.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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