За сутки у 187 жителей Харьковской области выявили коронавирус - количество выявленных пошло на спад

Всего в нашем регионе коронавирусом заболели 9076 человек. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.
Напомним, в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области, полицейские вместе с местными чиновниками решили активизировать работу и лучше следить за соблюдением правил.
Как заявил начальник облуправления Нацполици в Харьковской области Валерий Сокуренко, стражи порядка перешли на усиленный режим несения службы.
Правоохранители следят за тем, носят ли харьковчане маски в транспорте и общественных местах, а также соблюдают ли правила карантина предприятия торговли, развлечений и общественного питания.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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