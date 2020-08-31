Главная Новости Медицина За сутки у 187 жителей Харьковской области выявили коронавирус - количество выявленных пошло на спад
31.08.2020  09:30   

За сутки у 187 жителей Харьковской области выявили коронавирус - количество выявленных пошло на спад

Всего в нашем регионе коронавирусом заболели 9076 человек. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.


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Напомним, в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области, полицейские вместе с местными чиновниками решили активизировать работу и лучше следить за соблюдением правил.

Как заявил начальник облуправления Нацполици в Харьковской области Валерий Сокуренко, стражи порядка перешли на усиленный режим несения службы.

Правоохранители следят за тем, носят ли харьковчане маски в транспорте и общественных местах, а также соблюдают ли правила карантина предприятия торговли, развлечений и общественного питания.

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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