31.08.2020 09:30

За сутки у 187 жителей Харьковской области выявили коронавирус - количество выявленных пошло на спад

Всего в нашем регионе коронавирусом заболели 9076 человек. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.



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Напомним, в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области, полицейские вместе с местными чиновниками решили активизировать работу и лучше следить за соблюдением правил.

Как заявил начальник облуправления Нацполици в Харьковской области Валерий Сокуренко, стражи порядка перешли на усиленный режим несения службы.

Правоохранители следят за тем, носят ли харьковчане маски в транспорте и общественных местах, а также соблюдают ли правила карантина предприятия торговли, развлечений и общественного питания.